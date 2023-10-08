إسرائيل تستهدف غزة بغارات ليلية عنيفة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات إسرائيلية، على عدد من الأبنية والمواقع في قطاع غزة.
ووفق الوكالة، فقد قصف الطيران الإسرائيلي بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.
وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.
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