على طريقة السادات.. هنية: القسام أفقد العدو توازنه في دقائق معدودة

وكالات:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن المعركة انتقلت حاليا إلى قلب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط بصواريخ كتائب القسام، ولكن بعناصرهم ورجالهم أيضا.

وقال هنية، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "لقد أفقد القسام العدو توازنه في دقائق معدودة"، مسترجعا التصريح الأشهر للرئيس الراحل أنور السادات، في أعقاب نصر السادس من أكتوبر.

وأشار هنية إلى أن ما جرى اليوم يكشف هشاشة العدو الإسرائيلي الذي لحقت به هزيمة عسكرية واستخباراتية وأمنية ومعنوية.

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