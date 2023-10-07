المقاومة الفلسطينية تسيطر على 7 مستوطنات حدودية في عملية طوفان الأقصى

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من السيطرة على 7 مستوطنات حدودية، حسبما أفاد مراسل فضائية العربية.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر 35 إسرائيليًّا حتى الآن.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

بيان رسمي لشرطة الاحتلال: المقاومة الفلسطينية أسرت وقتلت عشرات من العناصر بعد اقتحام مقر الشرطة في "سيديروت" المحاذية لشمال قطاع #غزة.#وقائع pic.twitter.com/30LQR1VpC4 — وقائع (@waqa2e3) October 7, 2023

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

الفصائل الفلسطينية تسحب الغنائم مع جثث الجنود الاسرائيليين إلى داخل قطاع #غزة .



الشباب عملو دبكة عليهم 😂👀 pic.twitter.com/jSWpAjKvlp — Abdo Ahmad AlDibo (@al3rab963sy) October 7, 2023

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورًا أو بلطة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

مشاهد للمقاومة الفلسطينية في قلب مستوطنات غلاف #غزة... يوم عز والله💛✌️ pic.twitter.com/F4U0nqM8Rz — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) October 7, 2023

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.