مقتل 38 شخصًا على الأقل وفقدان العشرات جراء فيضانات بالهند
(د ب أ)
لا يزال العشرات في عداد المفقودين في أعقاب حدوث فيضانات مفاجئة في الهند، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 38 على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الجمعة.
وتعقدت جهود الإنقاذ في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند، المتاخمة للصين ونيبال وبوتان، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية والبنية التحتية المتضررة.
ودمرت الفيضانات العديد من المنازل والجسور بعد واحدة من أسوأ العواصف في المنطقة منذ عقود.
وحذر الجيش الهندي من انجراف أسلحة نارية ومتفجرات بعدما لحق الدمار بمعسكرات الجيش جراء الفيضانات، ودعا السكان إلى الاتصال بالشرطة قبل تسليم المهمات العسكرية.
وذكرت الشرطة أن شخصين لقيا حتفهما، إثر إصابتهما بقذيفة كانت تطفو فوق مياه نهر تيستا.
سوق مصراوى
-
بخصم يصل لـ39%.. أفضل قلاية هوائية لطعام صحيتفاصيل
-
تبدأ بـ 39 جنيها.. أفضل أدوات تنظيف المنزلتفاصيل
-
طريقة عمل ليزي كيك بدون دقيق أو فرنتفاصيل
-
تبدأ من 109 جنيها.. أسعار أحدث الساعات الذكية في 2023تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون في أسبوعتفاصيل
-
تبدأ من 35 جنيها.. أفخم العطور الرجالية لصيف وخريف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: