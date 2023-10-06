هجوم روسي يدمر مبنى سكنيًا في خاركيف ومقتل طفل في العاشرة من عمره
(د ب أ)
شنت روسيا غارات واسعة بمسيرات وقذائف مدفعية اليوم الجمعة، على منطقة خاركيف بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل طفل في العاشرة من عمره.
ويأتي ذلك عقب يوم من هجوم على نفس المنطقة أدى إلى سقوط أكثر من خمسين قتيلا.
وأفادت تقارير عسكرية من كييف بأن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا في خاركيف شرقي البلاد، وبأنه جرى انتشال جثة طفل من تحت أنقاض المبنى. وقالت التقارير الأولية إن 16 شخصا أصيبوا بينهم رضيعا يبلغ 11 شهرا من العمر.
وأمس الخميس، جرى إطلاق صواريخ على مقهى ومتجر في خاركيف، مما أسفر عن مقتل 51 مدنيا على الأقل بينهم طفلة في السادسة من العمر.
وقال سلاح الجو في أوكرانيا صباح اليوم الجمعة، إن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 25 من أصل 33 مسيرة روسية.
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