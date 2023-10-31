أمريكا: ليس هذا الوقت المناسب لوقف إطلاق النار حتى لا تستفيد حماس منه

مصراوي

قال البيت الأبيض، إن هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لا تستفيد حماس منه من أجل تنظيم صفوفها.

وتابع البيت الأبيض: " لم نشهد دلائل على وضع حماس يدها على المساعدات الإنسانية حتى الآن" متابعا: "لا نوافق على مقتل أي مدني، ونشدد على المسؤولين الإسرائيليين على ضرورة الحد من قتل المدنيين".

وأكد البيت الأبيض: "الشاحنات الداخلة إلى غزة تحمل مياها وغذاء لكن ليس وقودا، ونؤمن أن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية أمر ضروري، لكن يجب أن يكون مدعوما من طرفي النزاع".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم البنتاجون، "تعرضت قواتنا لـ27 هجومًا في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الحالي"، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لكنهم لن يتجهوا إلى إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودنا في الشرق الأوسط ضد أي هجمات، مشيرًا إلى أن الحوثيون أطلقوا صاروخا بالستيا متوسط المدى لكن الجيش الإسرائيلي اعترضه.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أن أمريكا تواصل تقديم المساعدة لإسرائيل بشكل يومي ونتواصل معهم باستمرار بشأن احتياجاتهم، وللتأكيد على حماية المدنيين، مشددًا على أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين عن عمد كما تفعل حماس.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، إن البنتاجون سترد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إن لم تتوقف.

وأشار أوستن إلى أن البنتاجون طلبت 10.6 مليار دولار لتعزيز قدرة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها، وفق البيان.

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، حاملتي طائرات مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

كما نقلت فضائية "سي إن إن" عن مصادر أمريكية أمس الأول الأحد، قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، بدأت بالتحرك في اتجاه شرق البحر المتوسط.