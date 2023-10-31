الفريق الطبي النرويجي: أناشد الرئيس الأمريكي بوقف هذه المجرزة المستمرة في غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

ناشد مسؤول الفريق الطبي النرويجي إلى غزة، الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يوقف هذه المجرزة المستمرة في قطاع غزة وتقبل إسرائيل بوقف لإطلاق النار.

وطالب مسؤول الفريق، إسرائيل بإدخال الماء والوقود والغذاء إلى قطاع غزة فورا، موضحا أن ما نحتاج إليه الآن هو وقف القتل وإنتاج الموت في قطاع غزة، موضحا أن حصار غزة يقتل الناس وهو مخالف للقانون.

وتابع مسؤول الفريق الطبي النرويجي إلى غزة، أن 14 مستشفى أغلقت جراء قصف غزة بجانب إغلاق عيادات طبية أخرى بسبب القصف الإسرائيلي، موضحا أنه ينبغي فتح معبر رفح ولا يمكن للعالم أن يقبل دخول المساعدات بالقطارة.

وأكمل، أن مهمتنا الأولى هي وقف القصف وعلى العالم أن يتحرك الآن، مطالبا الدول العربية أن تقطع الغاز والنفط عن الولايات المتحدة وربما هذا سيوقف القصف فورا.

وأوضح مسؤول الفريق الطبي النرويجي إلى غزة، أن منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 100 هجوم على مرافق طبية، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي له تاريخ حافل في قصف المرافق الصحية والعاملين فيها، مشيرا إلى أن شعب غزة سجين ويتعرض لأعنف اعتداء خلال هذا القرن.

وأشار مسؤول الفريق الطبي النرويجي لغزة، إلى أنه يجب محاسبة الوحدات العسكرية إذا ارتكبت جرائم حرب والقوات الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب.