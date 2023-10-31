الأمم المتحدة: استمرار العنف تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة

رام الله - (بي بي سي)



لا تقتصر أحداث العنف الدامية على قطاع غزة فحسب بل تقع أيضا في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل اليوم الثلاثاء فلسطينيان آخران.

ومنذ بداية حرب غزة التي دخلت أسبوعها الرابع اشتدت وتيرة الاعتداءات التي يقدم عليها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) التابع للأمم المتحدة إنه سجل خلال تلك الفترة 171 حادثة اعتداء تعرض لها فلسطينيون على يد المستوطنين، وقد استشهد خلالها ما لا يقل عن 121 فلسطينيا وقتل جندي إسرائيلي واحد منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأفاد المكتب الأممي بضلوع كل من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مقتل سبعة فلسطينيين في الـ 48 ساعة الماضية. ووفق أوتشا، فإنه وفي نحو نصف الحوادث المسجلة، فإن تصرفات المستوطنين دعمهتا قوات الاحتلال وتمت في وجودها.

هذا وتفيد تقارير بأن المستوطنين يكثفون جهودهم لطرد الفلسطينيين من أراضيهم مستغلين ظروف الحرب.