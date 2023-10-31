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BBC

السعودية وروسيا تؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

03:04 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الأمير فيصل بن فرحان

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كتبت- ندى محرم:

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وعبّر الأمير فيصل، خلال الاتصال، تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة 27 أكتوبر الحالي، الذي يهدف إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الوزيران، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطه، وأكد الطرفان على أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، وأهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.بما يحقق تطلعات للشعب الفلسطيني الشقيق.

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