القسام تقصف شرق تل أبيب ردًا على استهداف المدنيين في غزة

(مصراوي)

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، وقوع عدة انفجارات في المنطقة الشرقية من تل أبيب، جراء رشقات صاروخية أُطلقت من قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل إطلاق صافرات الإنذار وسط إسرائيل والمنطقة المحيطة بغلاف قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف منطقة جوش دان للمرة الثالثة اليوم ردًا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مخيم جباليا وُصفت بـ "المجزرة" ارتقى على إثرها عشرات الشهداء والمصابين.