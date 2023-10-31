إعلان

BBC

القسام تستهدف عدة مواقع للاحتلال ردًا على استهداف المدنيين

02:20 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)


أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، تفجير عبوة ناسفة في آلية متوغلة شمال غرب غزة في محور التوام ومقتل طاقمها.

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قاعدة نيفاتيم الجوية برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما استهدفت القسام اليوم في هجماتها المختلفة على الأراضي المحتلة، قاعدة نير إسحاق برشقة صاروخية شمال غرب صحراء النقب.

وأشارت وسائل إعلام إلى إصابة إسرائيلي في هجمات صاروخية سابقة تجاه صحراء النقب.

كما أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلي على إصابة إسرائيلي قائلة إنها تتعامل مع إصابة شخص جراء سقوط صاروخ في قطاع النقب.

سوق مصراوى

الاحتلال الإسرائيلي غزة محور التوام القسام

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأونروا تعلن مقتل 64 من موظفيها منذ بدء حرب غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

ملايين الأرواح فداء لسيناء.. النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء من أرض الفيروز