القسام تستهدف عدة مواقع للاحتلال ردًا على استهداف المدنيين

(مصراوي)



أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، تفجير عبوة ناسفة في آلية متوغلة شمال غرب غزة في محور التوام ومقتل طاقمها.

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قاعدة نيفاتيم الجوية برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما استهدفت القسام اليوم في هجماتها المختلفة على الأراضي المحتلة، قاعدة نير إسحاق برشقة صاروخية شمال غرب صحراء النقب.

وأشارت وسائل إعلام إلى إصابة إسرائيلي في هجمات صاروخية سابقة تجاه صحراء النقب.

كما أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلي على إصابة إسرائيلي قائلة إنها تتعامل مع إصابة شخص جراء سقوط صاروخ في قطاع النقب.