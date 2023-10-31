الداخلية الفلسطينية: آليات الاحتلال توغلت إلى منطقة الكرامة شمال غرب غزة

وكالات

قال الناطق باسم الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة إياد البزم، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال دخلت قطاع غزة من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها موجودة بمنطقة الكرامة، مضيفًا أن قوات الاحتلال أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب غزة.

وأشار البزم، اليوم الثلاثاء، إلى أن آليات الاحتلال موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، موضحًا أن قوات الاحتلال تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

ونشر المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن الجيش تلقى أمراً بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار.

من جانبه، تحدّث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي عن "توغلّ وتنسيق ضربات جوية وبرّية" على مئات الأهداف التابعة لحماس في غزّة.