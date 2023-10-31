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BBC

حماس: بعد طوفان الأقصى لدينا مفاجآت أخرى للعدو

01:23 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

المقاومة الفلسطينية حمناس

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وكالات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، إن من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل لكتائب القسام.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية والتي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له.

وتابع، أن قوات الاحتلال بدأت تتحرك بريًا في عدد من المحاور وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر، على موقع إكس أن الجيش تلقى أمراً بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار.

بدوره، تحدّث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي عن "توغلّ وتنسيق ضربات جوية وبرّية" على مئات الأهداف التابعة لحماس في غزّة.

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