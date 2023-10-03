مقتل قائد مروحية مدنية سقطت في خزان مياه ضخم بكوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)

قال مسؤولو الإنقاذ في كوريا الجنوبية إن قائد المروحية المدنية التي سقطت في خزان مياه ضخم بمدينة بوتشون، شمالي البلاد اليوم الثلاثاء، قد لقي حتفه.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤولين قولهم إن المروحية، التي كانت تقل الطيار البالغ من العمر 67 عاما، تحطمت عقب سقوطها في الخزان بمدينة بوتشون، التي تقع على مسافة 52 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول، في الساعة 1108 صباحا.

وعثرت سلطات الإنقاذ على الطيار ميتا داخل المروحية التي غمرتها مياه الخزان في حوالي الساعة 3 مساء بعد حشد الغواصين وقوارب الإنقاذ لعملية البحث في الخزان ، الذي يقدر عمقه بنحو 10 أمتار و13 مترا.

وواجهت العملية صعوبة بسبب عمق الخزان والمياه العكرة.

وقال المسؤولون إن المروحية، طراز "آيه إس 350"، تحطمت أثناء فحص معداتها قبل نشرها غدا الأربعاء للمشاركة في مكافحة الحرائق الموسمية.

وأظهرت لقطات مصورة بالفيديو التقطها أشخاص قرب مكان الحادث، المروحية وهي تدلي بدلو معلق بكابل في الخزان قبل أن تسقط فجأة بشكل عمودي وتغمرها المياه جزئيا. ثم ما لبثت المروحية ان ارتفعت في الهواء قبل أن تخرج عن السيطرة وتسقط في مياه الخزان.