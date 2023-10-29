الأونروا: فقدنا 59 من طواقمنا ولم نتلق قطرة وقود منذ بداية العدوان

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت تمارا الرفاعي، مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا، أن المنظمة تضم نحو 150 مدرسة لجأ لها 640 ألف نازحاً من شمال القطاع لوسط وجنوب غزة بالقرب من خان يونس ورفح.

وقالت "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الأحد، إن هناك أسرًا بأكملها نزحت بمتوسط عدد أفراد 50 فرد لكل عائلة ممتدة.

وأوضحت أن عدد مدارس والمنشات التابعة لوكالة الانروا التي تم إستهدافها من القصف وإلحاق ضرر كبير بها بلغ 42 مدرسة ومنشاة ، وقتل العديد 17 فلسطيني داخلها رغم كونها وفق القانون الدولي مراكز ملاجيء تحمل علم الحماية الأممية الأزرق.

وأشارت مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا، أن الوكالة فقدت نحو 59 شخص من طواقمها من الاطباء والمعلمين حتى الآن ، مردفة: نحن في حالة حداد لفقد زملاء، وهناك عائلات قضت وأبيدت باكملها".

وعن أزمة الوقود قالت تمارا الرفاعي، مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا: لم تصلنا نقطة وقود واحدة منذ بداية العدوان، ومن دونه لن تكون هناك اي عملية إغثاية أو استقبال للامدادات من خلال شاحنات الوكالة في معبر رفح.