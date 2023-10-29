الصحة العالمية: التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس "مثيرة للقلق"
جنيف - (بي بي سي)
عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن "قلقه العميق" من التقارير التي تتحدث عن تحذيرات إسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.
وقال جيبريسوس على منصة إكس: "نكرر أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى" محذراً من تعريض حياتهم للخطر".
وأكد المسؤول الأممي على أن التقارير التي تحدث عنها الهلال الأحمر الفلسطيني عن تهديدات بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في غزة تثير "القلق العميق".
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