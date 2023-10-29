"القسام" تتصدى لتوغل بري في الساعات الأخيرة عند بيت لاهيا

غزة - (بي بي سي)

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن مقاتليها يواصلون تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة الأمريكية شمال غربي بيت لاهيا حيث خاضوا مع الأخيرة اشتباكات مسلحة واستهدفوا آلياتها العسكرية بـ"قذائف الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون ونفذوا عدة عمليات قنص.

جاء ذلك في ظل التوغل البري الذي بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل غزة وفي اليوم الثالث والعشرين من الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع برمته.

وقالت كتائب القسام إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع المسلحين الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات الإسرائيلية المهاجمة.

وقال دنيال هغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ضابطًا في الجيش أصيب خلال الليل بجراح خطيرة نتيجة انفجار عبوة شمالي قطاع غزة، كما أصيب جندي بجراح متوسطة خلال مواجهة مع مسلحين شمال القطاع .