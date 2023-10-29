إعلان

BBC

"القسام" تتصدى لتوغل بري في الساعات الأخيرة عند بيت لاهيا

01:07 م الأحد 29 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

غزة - (بي بي سي)

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن مقاتليها يواصلون تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة الأمريكية شمال غربي بيت لاهيا حيث خاضوا مع الأخيرة اشتباكات مسلحة واستهدفوا آلياتها العسكرية بـ"قذائف الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون ونفذوا عدة عمليات قنص.

جاء ذلك في ظل التوغل البري الذي بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل غزة وفي اليوم الثالث والعشرين من الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع برمته.

وقالت كتائب القسام إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع المسلحين الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات الإسرائيلية المهاجمة.

وقال دنيال هغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ضابطًا في الجيش أصيب خلال الليل بجراح خطيرة نتيجة انفجار عبوة شمالي قطاع غزة، كما أصيب جندي بجراح متوسطة خلال مواجهة مع مسلحين شمال القطاع .

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز .