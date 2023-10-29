الكويت تطالب رعاياها في لبنان إلى المغادرة
بيروت - (د ب أ)
دعت سفارة الكويت في بيروت، اليوم الأحد، رعاياها في لبنان إلى المغادرة.
وطالبت السفارة الكويتية، في منشور عبر منصة "إكس " مواطنيها بالتواصل معها وتسجيل بياناتهم.
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من الشهر الجاري ، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.
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