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BBC

الكويت تطالب رعاياها في لبنان إلى المغادرة

12:21 م الأحد 29 أكتوبر 2023

لبنان

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بيروت - (د ب أ)

دعت سفارة الكويت في بيروت، اليوم الأحد، رعاياها في لبنان إلى المغادرة.

وطالبت السفارة الكويتية، في منشور عبر منصة "إكس " مواطنيها بالتواصل معها وتسجيل بياناتهم.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من الشهر الجاري ، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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لبنان الكويت بيروت السفارة الكويتية

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