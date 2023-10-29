جوتيريش الوضع في غزة يزداد يأسًا "ساعة بعد ساعة"
نيويورك - (ا ف ب)
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأحد بأن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة داعيا مجددا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.
هذا وتدخل الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة يومها الـ23 على التوالي، في وقت أعلنت فيه الدولة العبرية توسيع عملياتها البرية، مع استمرار التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن القصف الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 8000 فلسطيني، بينهم أكثر من 3500 طفل و1726 امرأة، منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل، حسب حصيلة للجيش الإسرائيلي.
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