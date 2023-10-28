جيش الاحتلال: بيان السنوار بشأن المخطوفين هو حرب نفسية للضغط على الشعب الإسرائيلي

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن بيان يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن المخطوفين هو حرب نفسية للضغط على الشعب الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم قال يحيى السنوار، في تصريحات لفضائية الأقصى، إن الفصائل الفلسطينية جاهزة لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى لدى الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أكد اليوم السبت، على أن اتصالات جرت في ملف الأسرى، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماطل.