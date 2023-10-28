إعلان

BBC

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7703 شخص

01:11 م السبت 28 أكتوبر 2023

أشرف القدرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 7703 شخص.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق سكان غزة منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى 53 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال الليلة الماضية التي شهدت أقسى أنواع القصف.

وقال القدرة إن من بين إجمالي الشهداء 3595 طفلا استشهدوا منذ بداية القصف، إضافة إلى 1000 طفل مفقود منذ بداية الحرب.

سوق مصراوى

أشرف القدرة قطاع غزة وزارة الصحة طوفان الأقصى وزارة الصحة في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لبنان: لدينا خطة طوارئ لمواجهة تداعيات الاحتلال الإسرائيلي على غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market