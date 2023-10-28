وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7703 شخص

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 7703 شخص.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق سكان غزة منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى 53 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال الليلة الماضية التي شهدت أقسى أنواع القصف.

وقال القدرة إن من بين إجمالي الشهداء 3595 طفلا استشهدوا منذ بداية القصف، إضافة إلى 1000 طفل مفقود منذ بداية الحرب.