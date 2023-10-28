الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مستمر
تل أبيب - (د ب أ)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه البلدات الحدودية المتاخمة لغلاف قطاع غزة اليوم السبت، وسط عمليات برية إسرائيلية باتجاه القطاع المحاصر.
وأضاف الجيش أنه جرى إطلاق الصافرات التحذيرية عدة مرات في المواقع القريبة من الحدود مع القطاع.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم غزة، المسؤولية عن إطلاق النار على قرية زيكيم.
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