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BBC

اعتقال يهود في أمريكا بعد تنظيم احتجاجًا للمطالبة بوقف الحرب في غزة

03:02 ص السبت 28 أكتوبر 2023
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    اعتقال يهود في أمريكا بعد تنظيم احتجاجًا للمطالبة بوقف الحرب في غزة
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    protest-grand-central-gty-thg- اعتقال يهود في أمريكا بعد تنظيم احتجاجًا للمطالبة بوقف الحرب في غزة
  • عرض 3 صورة
    اعتقال يهود في أمريكا بعد تنظيم احتجاجًا للمطالبة بوقف الحرب في غزة
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وكالات

واعتقلت قوات الشرطة الأمريكية، المئات من المشاركين في اعتصام نظمه يهود أمريكيون بمحطة قطارات بنيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

تظاهر عشرات اليهود في ولاية نيويورك الأمريكية اليوم، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وللمطالبة بوقف الحرب في غزة.

واحتشد المتظاهرون في محطة مترو جراند سنترال في ولاية نيويورك ونظموا اعتصامًا تسبب في إغلاق المحطة، وفقًا لما أعلنته إدارة المترو في الولاية.

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اعتقال يهود في أمريكا ا بعد تنظيم احتجاجًا للمطالبة بوقف الحرب غزة

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