اعتقال يهود في أمريكا بعد تنظيم احتجاجًا للمطالبة بوقف الحرب في غزة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
وكالات
واعتقلت قوات الشرطة الأمريكية، المئات من المشاركين في اعتصام نظمه يهود أمريكيون بمحطة قطارات بنيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
تظاهر عشرات اليهود في ولاية نيويورك الأمريكية اليوم، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وللمطالبة بوقف الحرب في غزة.
واحتشد المتظاهرون في محطة مترو جراند سنترال في ولاية نيويورك ونظموا اعتصامًا تسبب في إغلاق المحطة، وفقًا لما أعلنته إدارة المترو في الولاية.
سوق مصراوى
-
للرجال.. أحدث صيحات الأحذية الكلاسيكية 2023تفاصيل
-
أسهل طريقة لصنع بسكوت الشاي الاقتصادي هش ومقرمشتفاصيل
-
أفضل منتجات عصرية لتنظيف المنزل بسهولة تريند 2023تفاصيل
-
قائمة بمشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية بأقل من 500 جنيهتفاصيل
-
بوليستر وفايبر.. ننشر أسعار البطاطين قبل فصل الشتاءتفاصيل
-
هل أواني الطهي من الاستانلس ستيل صحية ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: