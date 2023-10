وقف العدوان على غزة.. هل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة؟

وكالات:

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في غزة.

وطالب القرار بتوفير الإمدادات والخدمات "المستمرة والكافية ودون عوائق" للمدنيين المحاصرين داخل القطاع، حيث تشير التقارير الإخبارية إلى أن إسرائيل قامت بتوسيع العمليات البرية وحملة القصف المكثفة.

وصوتت 120 دولة بينها مصر ومعظم الدول العربية لصالح القرار، مقابل رفض 14 دولة، بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 45 دولة بينها تونس والعراق.

