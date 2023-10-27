مستشار رئيس فلسطين: بايدن "مجرم".. والعرب ينتظرون فنائنا
(مصراوي):
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسئولية الكاملة عن المجزرة التي تحدث في غزة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يتعرض لمذبحة كاملة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج كل يوم والمذاع على فضائية "on" أنه سقط مئات الشهداء خلال الساعات الأخيرة، حيث يوجد توغل بري فضلا عن القصف الجوي، وانعدام كافة.
وذكر أن آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة الآن تحت القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية هي من منح الضوء الأخضر للمذبحة الذي تحدث في قطاع غزة، وسيحاسب كل مجرم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهؤلاء ليسوا بشرا، والعالم مطالب الآن بوقف هذه المذبحة ، فالآلاف في الشوارع تحت القصف ، والكل يتفرج حتى الأمة العربية والإسلامية تتفرج، في انتظار فناء الشعب الفلسطيني، ولكن نقول للجميع "سنبقى هنا".
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