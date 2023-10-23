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الاتحاد الأوروبي يدعم إعلان هدنة إنسانية ويطالب بمساعدات إضافية لغزة

02:20 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

مساعدات غزة

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بروكسل - (بي بي سي)

طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، بتوفير مساعدات بشكل أسرع إلى غزة، مشيراً إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

في المقابل، شدد على أن "الهجمات الصاروخية التي تُطلق من حماس، يجب أن تتوقف، والرهائن الذين تمّ اختطافهم، يجب أن يُطلق سراحهم".

وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء، إن إدخال المساعدات والمواد الاساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء، يجب أن يتم في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت القطاع يومي السبت والأحد عبر معبر رفح، ليست كافية.

يواجه الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة انقساماً منذ أعوام طويلة بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. كذلك، أدلى مسؤولون أوروبيون بمواقف متباينة منذ بدء الهجوم.

وشكك وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي بإمكان تحقيق هدنة موقتة. فيما اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن "مواجهة الإرهاب الذي تسبب بمعاناة كثيرة لسكان غزة، هو أمر ضروري".

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مساعدات غزة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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