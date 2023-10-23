حزب الله: الغرب احتشد لإنقاذ رئيس وزراء الاحتلال

بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني هاشم صفي الدين، اليوم الاثنين، أن "المقاومة مؤثّرة والكيان الإسرائيلي يهتز ويرتعد"، مشيرا إلى أن "الغرب احتشد كي ينقذ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ولإبقائه على رجليه".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين عن صفي الدين قوله، خلال احتفال تأبيني، إن "قادة العدو الصهيوني للتغطية على فشلهم نتيجة عدم أهليتهم السياسية والعسكرية والاستخباراتية، حاولوا تشويه صورة المقاومة في غزة بتشبيهها بداعش".

وأضاف أن "العدو يقصف المستشفيات ويهدد بعضها بالقصف ويجبر على إخلائها، ولم نر مع داعش كل ما يفعله".