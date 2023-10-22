واشنطن تعلن نشر أسلحة جديدة في شرق البحر المتوسط

واشنطن - (د ب أ)

تقوم الولايات المتحدة بنقل المزيد من منظومات الأسلحة إلى شرقي البحر المتوسط في مواجه تصاعد العنف الذي يلوح في الأفق في الشرق الأوسط، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه "قام بتنشيط نشر بطاريات الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد) بالإضافة إلى كتائب باتريوت إضافية في مواقع في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأمريكية".

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت في وقت سابق حاملتي طائرات ومجموعاتها القتالية إلى شرق البحر المتوسط كرادع في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال أوستن إن قرار "مواصلة تعزيز وضع وزارة الدفاع في المنطقة" جاء بعد مناقشات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "حول التصعيد الأخير من قبل إيران والمجموعات التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وتابع أوستن:"ستعزز هذه الخطوات جهود الردع الإقليمية، وتزيد من حماية القوات الأمريكية في المنطقة، وتساعد في الدفاع عن إسرائيل".