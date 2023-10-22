وكالات أممية: المساعدات التي دخلت غزة خطوة أولى لكنها غير كافية

نيويورك - (د ب أ)

قالت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، في بيان صحفي مشترك، إن قافلة الإغاثة التي دخلت غزة أمس السبت عبر معبر رفح المصري، توفر مساعدات منقذة لحياة للمدنيين ولكنها ليست كافية على الإطلاق ولا تُعد إلا بداية صغيرة.

والوكالات الخمس التي أصدرت البيان هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأشارت الوكالات الخمس إلى أن الشحنة الأولى "وإنْ كانت محدودة" من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة قد دخلت قطاع غزة أمس السبت على متن 20 شاحنة.

وقال البيان إن هذه المساعدات تُعد "شريان حياة" لبعض من مئات آلاف المدنيين- ومعظمهم من النساء والأطفال- الذين انقطع عنهم الماء والغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى.

ولكن الوكالات الأممية أشارت إلى عدم كفاية تلك المساعدات، وقالت إن أكثر من 6ر1 مليون شخص في غزة يحتاجون بشكل حرج للإغاثة الإنسانية وإن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ما زالوا أكثر الفئات ضعفا. ويُذكر أن الأطفال يمثلون نحو نصف عدد سكان قطاع غزة.

ومع تدمير أو تضرر كثير من البنية الأساسية المدنية في غزة خلال نحو أسبوعين من القصف المستمر، بما في ذلك على الملاجئ والمنشآت الصحية وأنظمة الماء والصرف الصحي والكهرباء، قالت الوكالات إن "الوقت ينفد قبل أن يرتفع عدد الوفيات بشكل هائل بسبب تفشي الأمراض والقدرة المحدودة للرعاية الصحية".

ويُذكر أن نحو ثلث سكان فلسطين كان يعاني من انعدام الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة الخمس إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان وصول الإغاثة بشكل فوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة، ليتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين وإنقاذ الأرواح ومنع مزيد من المعاناة الإنسانية.

وشددت الوكالات على ضرورة أن يكون تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مستدام.