الأمم المتحدة: يجب السماح بدخول المساعدات لغزة بشكل مستدام

نيويورك - (بي بي سي)

جددت وكالات الأمم المتحدة، الدعوة لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء غزة، وذلك بعد وصول 20 شاحنة تحمل شحنة مساعدات إلى القطاع.

وقال بيان مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، قال إن "المساعدات الإنسانية يجب أن تتدفق لقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل مستدام"، مشدداً على ضرورة "السماح لجميع سكان غزة بالحفاظ على كرامتهم".

ودعت المنظمات في بيانها المشترك لـ"وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء غزة، وتسهيل وصول جميع الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين وإنقاذ الأرواح، ومنع مزيد من المعاناة الإنسانية" بحسب نص البيان.