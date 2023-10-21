الصحة الفلسطينية: عدم إدخال الوقود إلى مستشفيات سيشكل خطرًا على المرضى

مصراوي



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة: إن عدم إدخال الوقود فورًا إلى مستشفيات القطاع سيشكل خطرًا حقيقيًا على الجرحى والمرضى.



وسبق أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "4 شاحنات تابعة لها تحمل مساعدات حيوية إلى غزة في طريقها إلى معبر رفح"

وقالت الصحة العالمية، إن "الـ4 تتضمن إمدادات لعلاج الصدمات وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وإمدادات صحية أساسية"

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية الطواقم الإنسانية في غزة والوصول المستمر للمساعدات إلى القطاع.

وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقالت سيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن 20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة.

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية، نأمل إيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.