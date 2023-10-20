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BBC

بايدن يرجح فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى غزة خلال يوم أو يومين

08:15 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

جو بايدن

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وكالات:
رجح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يتم فتح معبر رفح خلال 24 إلى 48 ساعة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء بريطانيا، ريتشي سوناك، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، التزام المملكة المتحدة بفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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