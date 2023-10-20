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BBC

الاحتلال يعتزم إخلاء بلدة شمالية مع تصاعد التوترات على الحدود مع لبنان

02:36 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب (د ب أ)

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إخلاء بلدة "كريات شمونه" الشمالية، الواقعة بالقرب من الحدود مع لبنان حيث تصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه سيتم إيواء السكان، في دور ضيافة تمولها الدولة.

ويبلغ سكان بلدة "كريات شمونه" حوالي 22 ألف نسمة، وتردد أن الكثيرين فروا بسبب تدهور الوضع.

وكان جيش الاحتلال قد نفذ، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، مزيدا من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع لحزب الله الموالي لإيران في لبنان.

وقال الجيش، إنه نفذ هجمات على مواقع مراقبة تابعة لحزب الله، ردا على قصف نفذه حزب الله، يوم الأربعاء.

كما أغارت طائرة مقاتلة على ثلاثة أشخاص حاولوا إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ولم يكن من الواضح في البداية ما إذا كانت هناك إصابات أو وفيات.

وأسفرت معارك بالأسلحة النارية، جرت في وقت سابق من يوم الخميس، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن مقتل شخص واحد في لبنان، بحسب بعثة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وقال الجيش إنه لبى طلب اليونيفيل بوقف إطلاق النار خلال عملية إنقاذ عدد من الأشخاص "العالقين" في المنطقة الحدودية. ومع ذلك، قتل أحد الأشخاص.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان إسرائيل الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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