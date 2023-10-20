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اشتباك مسلح على الحدود بين إسرائيل ولبنان وأنباء عن إصابات

01:10 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

اشتباك مسلح على الحدود بين إسرائيل ولبنان أرشيف

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مصراوي

وقع اشتباك مسلح عند السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان قرب مستوطنة مارجليوت، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.

اجتاز مسلح السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وفتح النار على حارس مستوطنة مارجليوت.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، "إصابة حارس أمن في مستوطنة مارجاليوت في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح"

وأغلقت السلطات الإسرائيلية، طرقا وتطلب من سكان مستوطنات عدة في شمال إسرائيل دخول الملاجئ.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، تعليمات للمواطنين قرب الحدود مع لبنان بالتوجه إلى أماكن محصنة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة المنارة في الجليل الأعلى.

وفي المقابل شن الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا على مناطق في جنوب لبنان.

سبق وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع ‏الراهب على الحدود في جنوب لبنان.

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