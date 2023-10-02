البرهان: الجيش السوداني يقاتل بسند قوي من الشعب
وكالات
قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني يقاتل بسند قوي من الشعب، مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم قوات الدعم السريع".
وتابع البرهان خلال زيارته إلى الفرقة 19 مشاة بالولاية الشمالية، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني، مدللًا على ذلك بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة الـ19 مشاة والذين يمثلون كل السودان ".
ولفت إلى أن "بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعمًا للميليشيا المتمردة، لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله، ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده".
وأكد البرهان أن القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم الميليشيا الإرهابية فانتهكوا حرمات المواطنين، وأزهقوا الأرواح بدواعي لا تستند على منطق".
وشهدت مناطق غربي أم درمان، صباح الإثنين، اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة والدعم السريع.
كما قصفت طائرات حربية مواقع يتمركز فيها عناصر الدعم السريع بضاحية شرق النيل شرق الخرطوم بحري.
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