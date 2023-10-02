الإمارات: أكثر من 20 شركة نفط وغاز تؤيد دعوتنا للحد من انبعاثات الكربون

أبوظبي - (بي بي سي)

قال رئيس قمة المناخ كوب 28 المقرر انعقادها الشهر المقبل في دبي إن أكثر من عشرين شركة عاملة بمجالات النفط والغاز تؤازر دعواته للحد من انبعاثات الكربون.

وأضاف سلطان الجابر، أن الشركات كلها تسير في ركب الاستراتيجيات الهادفة إلى تصفير الانبعاثات الكربونية الضارة بحلول عام 2050 لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها تعيد التفكير في عملياتها لإنهاء انبعاثات ما يعرف بـ "الغازات الدفيئة" وعلى رأسها غاز الميثان الضار الناتج عن الأنشطة البشرية ومعالجته بالإضافة إلى مكافحة أنشطة الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030.

وفي كلمته أمام رؤساء عشرات شركات النفط والغاز الكبرى لمناقشة قيود الانبعاثات قبل القمة المقررة في الفترة من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر كانون الأول، قال المسؤول الإماراتي إن شركات النفط لم تبذل ما يكفي لتحسين حالة المناخ في العالم.