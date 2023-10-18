إعلان

BBC

بايدن: فتح معبر رفح وإدخال 20 شاحنة محتمل وصولها الجمعة

11:46 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".

سوق مصراوى

جو بايدن الرئيس الأمريكي فتح معبر رفح إسرائيل المساعدات الإنسانية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الساعات القادمة خطيرة".. القطاع الصحي في غزة على وشك "الكارثة" (تقرير مدعوم بالأرقام)