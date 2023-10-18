بايدن: فتح معبر رفح وإدخال 20 شاحنة محتمل وصولها الجمعة

مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".