جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخين مضادين للدروع على شمالي البلاد، من الأراضي اللبنانية قرب مستوطنة يفتاح.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع على شمالي إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإطلاق نيران بأسلحة خفيفة على مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية.

ووفق البيان رد الاحتلال بإطلاق النيران والمدفعية على مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الاحتلال.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، "سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على مستوطنة المطلة، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية"، موضحا في بيان له، أنه وضع قواته في وضع التأهب.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية، عملت على نقل 4 إصابات من ضمنهم رئيس مركز "علما الشعب" في الدفاع المدني اللبناني خالد قريطم، إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور جنوبي البلاد، بعد أن تعرضوا للاختناق نتيجة تعرض البلدة للقصف الفوسفوري من قبل قوات الاحتلال".

وشنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الـ7 من أكتوبر الجاري هجومًا غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 3 آلاف فلسطينيًا.