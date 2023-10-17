المدير السابق للاستخبارات الأمريكية: زيارة بايدن لإسرائيل تظهر خطورة الصراع

واشنطن - (بي بي سي)



تحدث قبل قليل الجنرال المتقاعد والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)ـ ديفيد بتريوس إلى راديو "بي بي سي 4" الذي يبث بالإنجليزية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الوشيكة لإسرائيل ستكون مفيدة في هذه المرحلة من الحرب، أجاب بأنه يعتقد أن ذلك يوضح "مدى خطورة هذا الصراع - لا يوجد شيء يوضح ذلك أكثر مما يشغلُ وقتَ الرئيسِ الأمريكي" .

واستدرك بالقول نصاً "إن الذهاب إلى إسرائيل يعكس أهمية َالأمر بالنسبة للرئاسة الأمريكية وللولايات المتحدة ككل، وبصراحة، حتى أمام حلفائنا في جميع أنحاء العالم". وأضاف بتريوس أن المسؤولين في بلاده سيتابعون عن كثب ما ستقوم به الدولُ الأخرى في الأيام المقبلة، بخاصة إيران.

وتابع "لا نعني بالضرورة أننا نطلع على ما يفعلونه هم بالشكل المباشر- ولا يمكن استبعاد ذلك أيضا - لكن نراقب ما يفعلونه من خلال وكلاء لهم، عبر الميليشيات التي يدعمونها والموالية لهم في العراق وسوريا ولبنان".

واستطرد: "هناك الكثير من المخاطر الواردة في هذا الخصوص، وهناك المزيد من التحديات التي يمكن أن تولد إذا أصبحت الحرب إقليمية حقًا"، مضيفًا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية "تدرك بوضوح حجم ما هو قادم".