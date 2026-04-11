أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدًا قصف جرافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تعمل على هدم المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، كما قصف للمرة الثانية تجمعًا للقوات الإسرائيلية في محيط مدرسة الإشراق في بنت جبيل.

قصف مستوطنة كرميئيل

وأشار حزب الله، في بيان الجمعة، إلى تنفيذ هجمات بأسراب من المسيّرات الانقضاضية استهدفت ثكنة كريات شمونة وقاعدة بيت هلل، إلى جانب قصف بنى تحتية لجيش الاحتلال في مستوطنة كرميئيل، إضافة إلى استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند تلة العويضة في بلدة العديسة.

خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار

وأوضح الحزب أن هذه العمليات تأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه وردًا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها المتكررة على قرى ومدن الجنوب، مؤكدًا التزامه السابق بوقف النار مقابل عدم التزام الطرف الآخر.

تنفيذ سلسلة ضربات متتالية

وبحسب العديد من البيانات لحزب الله، نفذ عناصر الحزب سلسلة ضربات متتالية اليوم الجمعة، شملت استهداف تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية في عدة مناطق، بينها الطيبة ومثلث التحرير وبنت جبيل، إضافة إلى قصف بنى تحتية عسكرية في صفد، وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية، وقاعدة شراغا شمال عكا.

استهداف عدد من المستوطنات

كما أعلن الحزب استهداف عدد من المستوطنات، بينها دوفيف ونهاريا وكرميئيل ويرؤون وأفيفيم وكريات شمونة، في عدة موجات صاروخية، إلى جانب استهداف مواقع عسكرية وتجمعات للقوات الإسرائيلية بالمسيّرات الانقضاضية.

قصف مواقع وتجمعات عسكرية

وأشار إلى قصف مواقع وتجمعات عسكرية في بلدات العديسة وعيناتا، واستهداف تلتي فريز وغدماثا بقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في بعض العمليات.

وأكد حزب الله أن هذه العمليات ستستمر حتى يتوقف ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" على لبنان وشعبه، مشددًا على مواصلة الرد في حال استمرار الخروقات.

استهداف قاعدة حيفا البحرية

كما نشر الحزب مشاهد قال إنها لعمليات استهداف موقع مشمار الكرمل وقاعدة حيفا البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي باستخدام صواريخ نوعية.