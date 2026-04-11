نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين، أن بيروت وواشنطن طلبتا من إسرائيل وقفا مؤقتا للهجمات على حزب الله قبل بدء المفاوضات المباشرة.

وأكد المصدرين، أن واشنطن تدعم مطلب بيروت وتضغط على إسرائيل لقبوله، بينما يدرس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر دون أن يتخذ قرارا بعد.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية عن إجراء أول اتصال هاتفي ثلاثي لبناني أميركي إسرائيلي مساء اليوم في واشنطن.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أنه جرى الاتفاق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية، لبحث الإعلان عن وقف لإطلاق النار وتحديد موعد بدء التفاوض.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن وزارة الخارجية الأمريكية تلعب دور الوسيط في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.

كما أشارت إلى أنه تم إجراء أول اتصال هاتفي بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، بمشاركة سفير الولايات المتحدة في بيروت.