بلينكن: بايدن سيزور إسرائيل يوم الأربعاء

واشنطن - (د ب أ)



أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وسط أسوأ تصعيد للعنف منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف بلينكن من تل أبيب: "يوم الأربعاء، سيزور الرئيس بايدن إسرائيل".

وتابع: "إنه يأتي إلى هنا في لحظة حرجة لإسرائيل وللمنطقة وللعالم".

وقال بلينكن إن بايدن سيسافر إلى إسرائيل "لإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا القوي بأمنها".

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيسافر إلى إسرائيل "لإظهار دعمه الثابت لإسرائيل في مواجهة هجوم حماس الإرهابي الوحشي والتشاور بشأن الخطوات التالية".

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس سيسافر بعد ذلك إلى الأردن المجاورة "حيث سيلتقي بالملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأضاف: "سيكرر أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير ويناقش الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة".

وأشار إلى أن بايدن "سيوضح مرة أخرى أن إسرائيل لديها الحق، بل من واجبها، الدفاع عن شعبها من حماس والإرهابيين الآخرين ومنع الهجمات في المستقبل".

كما أن الرئيس الأمريكي "سيؤكد على رسالتنا الواضحة تماما لأي جهة فاعلة، دولة أو غير دولة، تحاول الاستفادة من هذه الأزمة لمهاجمة إسرائيل: لا تفعلوا ذلك".

وتحدث وزير الخارجية بعد اجتماع استمر سبع ساعات ونصف الساعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وخلال زيارته الثانية للبلاد منذ يوم الخميس التقى أيضا بالرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج.

ومنذ زيارته يوم الخميس، سافر بلينكن إلى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وأجرى محادثات مع الرئيس الفلسطيني وولي عهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من بين آخرين.