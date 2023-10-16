الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهداف 6 من قيادي حماس في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف 6 مسؤولين رفيعي المستوى من حركة حماس، حتى الآن، في الهجمات التي شنتها قواته على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن القتلى بينهم أعضاء في الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس.

وأورد البيان اثنين من أسماء قادة حماس، تردد أنهما متورطان في الهجمات التي شنتها حماس على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، في السابع من أكتوبر الجاري. وبالإضافة إلى ذلك، استشهد قائد مسؤول عن الأمن في جنوب قطاع غزة. وارتقى اثنان من الثلاثة في مطلع الأسبوع.

كما ذكر بيان الجيش الإسرائيلي اسمي شخصين بارزين في حماس، تم إعلان وفاتهما الأسبوع الماضي، من بينهما وزير الاقتصاد التابع لحماس، جواد أبو شمالة، وزكريا أبو معمر، الذي قيل إنه كان مسؤولا عن العلاقات الدولية.

ويتهم الاحتلال أبو شمالة بإدارة أموال لمسلحي حماس، وقيادة عمليات حماس ضد إسرائيل.

وحسب بيانات الاحتلال، استشهد قائد المراقبة الجوية في غزة.