أنباء عن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى إسرائيل

واشنطن - (د ب أ)

يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد، في أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وتتباحث الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن زيارة بايدن في الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام بما في ذلك موقع "أكسيوس" وشبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين من الدولتين.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا في اتصال هاتفي يوم السبت بايدن لزيارة إسرائيل. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي قولها: "ليس لدينا رحلات سفر جديدة لنعلن عنها".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل مرة أخرى اليوم الاثنين، بعد أن زارها بالفعل يوم الخميس الماضي.

وبعد أن أتم زيارته إلى إسرائيل قام بلينكن بجولة مكوكية تضمنت قطر والسعودية والإمارات ومصر.

وزار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضا إسرائيل يوم الجمعة لإجراء محادثات.

يشار إلى أنه في الـ من 7 أكتوبر الجاري أطلقت حماس آلاف الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة المتاخمة لقطاع غزة، في الوقت الذي اخترق فيه المئات من مقاتليها الدفاعات الحدودية في هجوم مفاجئ غير مسبوق. وأسفرت الهجوم عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

وقالت وزارة الصحة في غزة، يوم الأحد، إنه بعد مرور أسبوع على بدء النزاع الأخير، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 2750 شخصا. وأضافت أن نحو 10 آلاف شخص آخرين أصيبوا بجروح في القطاع الخاضع لسيطرة حماس.