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الاحتلال الإٍسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان

03:15 م الأحد 15 أكتوبر 2023

الاحتلال الإٍسرائيلي يشن غارة جوية أرشيفة

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بيروت - (د ب أ)

نفذ الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة على أطراف بلدة مروحين الحدودية في القطاع الغربي لجنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد أن صاروخاً موجها أطلق من داخل لبنان باتجاه أحد المواقع الإسرائيلية في المنطقة .

وقالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني إن "العدو يستهدف المنطقة القريبة من الحدود عند أطراف بلدة بليدا بعدد من القذائف"

وكان حزب الله اللبناني أعلن، في وقت سابق، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية وقصف موقع إسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة.

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