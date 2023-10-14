قناة الأقصى: عدد كبير من الجرحى في أسرى الاحتلال وخطر على حياتهم بسبب القصف

مصراوي



أفادت قناة الأقصى الفلسطينية، بوجود عدد كبير من الجرحى في صفوف أسرى الاحتلال الإسرائيلي، وهناك خطر على حياتهم بسبب استمرار القصف على قطاع غزة.



وأوضحت قناة الأقصى، اليوم السبت، أن هناك خطر على حياة أسرى الاحتلال بسبب استمرار القصف وانقطاع الكهرباء والماء.



كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.



وكانت كتائب القسام قد أعلنت أمس، مقتل 6 من الأسرى في محافظة الشمال، في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة بين إسرائيليين وأجانب.



وتابعت كتائب القسام في بيان لها، مقتل الأسرى الإسرائيليين، في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الإسرائيلي.



نقلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مقرها الرئيسي إلى جنوب قطاع غزة، في أعقاب دعوة الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء شمال القطاع.