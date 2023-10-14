المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 1695 مبنى سكني
وكالات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، دمر أكثر من 1695 مبنى وبرج وعمارة سكنية في القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية مهدمة بشكل كلي.
وتابع أن أكثر من 69 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي وبليغ بينها 4679 وحدة غير صالحة للسكن.
ولليوم الثامن على التوالي يتواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، ما تسبب في ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 2215 وأكثر من 8700 جريح، بينهم أكثر من 700 طفل.
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بفتح المعابر بشكل عاجل لإخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج وإدخال احتياجاتها الطارئة.
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