إيران: المقاومة ستجعل الجميع يندم وستغير خريطة الأراضي المحتلة

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن أي خطوة يتخذها حزب الله سينتج عنها زلزال كبير ضد الكيان الصهيوني.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، في بيان له "ما نراه من تهجير قسري في غزة يدل على أن الاحتلال يعيش حالة تخبط وصدمة غير مسبوقة، كما أنّ طهران والرياض متفقتان على دعم فلسطين وإدانة جرائم إسرائيل ضد المدنيين، مشيرًا إلى أنّ الحلول السياسية ممكنة قبل اتساع التوتر وخلال ساعات قد يكون الوقت تأخر لتحقيق ذلك".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، "نجري مشاورات دائمة مع حلفائنا في المنطقة لكننا لا نتدخل في ما يريدون فعله، و لا أحد بإمكانه فرض مشروع على الشعب الفلسطيني بما في ذلك فرنسا"، متابعا "العالم يتحمل مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والذي ليس بإمكانه الخروج من هذه الحرب منتصرا".

واستطرد وزير الخارجية، " اقترحنا عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في غزة، كما أن المقاومة هي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة، خاصة وأنّها وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في هذه الحرب

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وأوضح وزير الخارجية، "المقاومة بإمكانها القيام لوحدها بأي إجراء تراه مناسبا، كما أنّ المقاومة بإمكانها تلبية جميع احتياجاتها الدفاعية، كما أن الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته وعملية طوفان الأقصى أثبتت ذلك، إضافة إلى أن الوجود الأمريكي إلى جانب إسرائيل يثبت أن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار الكامل".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، "أن رد المقاومة سيجعل الجميع يندمون وسيغير خارطة الأراضي المحتلة".