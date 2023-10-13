جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة طوال الـ24 ساعة الماضية

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ العديد من الغارات على نطاق محدود على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل حجاري على منصة إكس "تويتر سابقا" إن هدف هذه العمليات كان "تطهير المنطقة".

وجاء في المنشور أن قوات برية ومدرعة تبحث عن أدلة "ودمرت بنية تحتية وقضت على خلايا". ومن بين ذلك خلية أطلقت النار على أراض إسرائيلية بأسلحة مضادة للدبابات.

وجاء التحديث في وقت دعا فيه الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى مغادرة منازلهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة (1700 بتوقيت جرينتش) والتوجه جنوبا، فيما يعتبر استعدادا لاجتياح بري محتمل.

ودعت الأمم المتحدة على الفور إسرائيل إلى إلغاء هذا الأمر، مشيرة إلى خطر حدوث "وضع كارثي".