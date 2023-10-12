وزير الخارجية الأمريكي يعلن زيارته إلى مصر لمناقشة ما يحدث في فلسطين

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قدومه إلى مصر في زيارة مرتقبة من أجل بحث الأحداث الحالية في فلسطين، ومعالجة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكشف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي إسرائيل، أنّه يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط، تشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر، تلك الجولة ستشمل العديد من المشاورات، التي ستهدف لمنع استمرار الصراع ، ومناقشة ملف الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق، " لم آت إلى هنا كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارته إلى إسرائيل، اليوم الخميس، الرسالة التي أحملها لتل أبيب هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم.

ورحب بلينكن بتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، مؤكدًا على أن واشنطن ستقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة.

ولفت وزير الخارجية، إلى وجود دعم كاسح في الكونجرس الأمريكي لأمن إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تحمي ظهر تل أبيب.

وأوضح، أن أمريكا أرسلت حاملة طائرات، وتعزز من قواتها في المنطقة وتقوم بدبلوماسية قوية لمنع توسع الصراع.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن حماس لديها أجندة واحدة فقط هي تدمير إسرائيل وقتل اليهود، موضحًا أنها تسخر مواردها لصنع الصواريخ وحفر الأنفاق.